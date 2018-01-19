بالفيديو.. اشتعال النيران بملكة جمال لحظة صعودها على المسرح

متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من حفل إنتخاب ملكة جمال ​السلفادور​، حيث ظهرت فيه متسابقة وهي تسير على المسرح مرتديةً زي بلدها التقليدي وعلى رأسها تاج مزين بالريش.

ويظهر في الفيديو أحد الأشخاص يقف إلى جانبها ممسكاً بشعله، وأثناء لحظة مرورها من أمامه تمسك النيران بالريش ليشتعل.

وعلى الفور سارع الأشخاص من حولها إلى إنقاذها وتمكنوا من ذلك في اللحظات الأخيرة.