بالفيديو.. اشتعال النيران بملكة جمال لحظة صعودها على المسرح
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من حفل إنتخاب ملكة جمال السلفادور، حيث ظهرت فيه متسابقة وهي تسير على المسرح مرتديةً زي بلدها التقليدي وعلى رأسها تاج مزين بالريش.
ويظهر في الفيديو أحد الأشخاص يقف إلى جانبها ممسكاً بشعله، وأثناء لحظة مرورها من أمامه تمسك النيران بالريش ليشتعل.
وعلى الفور سارع الأشخاص من حولها إلى إنقاذها وتمكنوا من ذلك في اللحظات الأخيرة.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6973 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه.😅😁😊😂😄😅😂.هههههههه.
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صــــارت فرخــــــه مشــــــويه .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41455 ] نشر منذ 1 ساعة
جعلها باالحريقه تحرقها كامله ولاتطفي ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6973 ] نشر منذ 1 ساعة
حيا الله أخي وحبيب قلبي ابومحمد كيف حالك إن شاء الله تكون بخير و في أحسن حال .🌹💐🌷.
هلا[ عدد التعليقات: 1371 ] نشر منذ 44 دقيقة
مسكينه يا فرحة ماتمت
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41455 ] نشر منذ 27 دقيقة
حياك رب البيت وبياك ياراعي الددسن يااخي العزيز ,,
,, ابشرك اني في اتم صحه وسرور واتمنى انت ومن تحب كذالك ,, ياهلابك ,,