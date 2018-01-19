بالصور.. أم تجبر طفلتها ذات الـ 5 سنوات على دفع إيجار لها

واشنطن(صدى):

أثارت إرمرأة أمريكية تٌدعى ” إسينس إيفانز ” غضب واستياء عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب كشفها عبر صفحتها على فيسبوك أن ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات تدفع لها إيجارا.

وأكدت إسبنس ، أنها تعطي ابنتها مصروفا قيمته 7 دولارات كل أسبوع وتدفع منهم 5 دولارات مقابل الإيجار واستخدام المياه والكهرباء والتليفزيون والطعام ليتبقى معها دولارين لإنفاقه على ما تحب.

وأوضحت أن سبب ذلك إنها تدخر الخمسة الدولارت لطفلتها، فعندما تكبر وتقرر العيش بمفردها سيكون لديها مبلغ مناسب للعيش.

وأضافت أن طريقته الغريبة لن تجعل طفلتها تستعد لمواجهة العالم الحقيقي فحسب بل ستجعلها تدرك حجم الفواتير التي يجب عليها دفعها في المستقبل وستكون ممتنه لمنحها مبلغا كبيرا يساعدها على الحياة.

فيما أثارت الأم غضب زاستياء المتابعين الذين رأوا انها يجب أن تدع طفلتها تعيش حياتها وطفولتها التي لن تعود مرة أخرى ، وتُأجل حملها لهموم الفواتير عندما تكبر .