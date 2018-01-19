يوتيوب تحذف تحدي مساحيق الغسيل لكثرة الوفيات بين المراهقين

متابعات(صدى):

حذفت إدارة ” يوتيوب ” جميع الفيديوهات المتعلقة بتحد جديد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل التحدي أسم ” تايد بود تشالينج ” من خلال ابتلاع مراهقين ومراهقات أكياس بها مسحوق غسيل أمام كاميرا الهاتف.

وجاء القرار بعد تسجيل حالات وفيات عدة بين أشخاص قبلوا التحدي، ومن بينهم أطفال، جراء إصابتهم بالتسمم.

وبدأ التحدي العام الماضي في شكل مزحة عندما نشر أحد الطلاب فيديو له وهو يقول، أثناء محاولته مضغ وابتلاع كيس به مسحوق غسيل، إن عبوات مسحوق الغسيل تفتح الشهية، وانتشر الفيديو وقلده الكثيرون في مقاطع فيديو مماثلة.