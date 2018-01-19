الصحة: 65 حالة تعاني من أمراض تنفسية بسبب موجه الغبار

عادل الحربي(صدى):

قالت وزارة الصحة ان مستشفيات الحدود الشمالية استقبلت اليوم الجمعة 65 حالة تعاني من أمراض تنفسية بسبب موجة الغبار على المنطقة .

وأكدت صحة الحدود الشمالية اليوم الجمعة بأن أمير منطقة الحدود الشمالية وجه الصحة برفع جاهزية جميع منشآت الصحة لمواجهة التقلبات الجوية.

ودعت الصحة المواطنين والمقيمين اخذ الخذر والحيطة من الموجة التي تشهدها المنطقة ،وقدمت نصائح عبر نشرات توعوية عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي للوقاية من الغبار .