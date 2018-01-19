عصابة رأس تساعد على إنقاص الوزن دون نظام غذائي

متابعات(صدى):

يسعى الجميع إلى إنقاص وزنه دون اتباع حمية غذائية قاسية والحرمان من الأطعمة المفضلة، وفي سابقة جديدة ابتكر باحثون، عصابة رأس جديدة تساعد مرتديها على إنقاص الوزن دون الحاجة إلى اتباع نظام غذائي صارم أو أداء تمرينات قاسية.

وأوضح الباحثون أن العصابة التي تحمل اسم Modius، تعتمد على محاكاة العصب الدهليزي داخل الأذن الداخلية المسئولة عن حاسة السمع وحفظ التوازن في جسم الإنسان.

وأَضافوا أن العصابة تعمل على إرسال إشارات إلى الدماغ للتحكم في الشهية لما لها من تأثير على الغدة المخامية، بالإضافة إلى قدتها على تسريع عملية التمثيل الغذائي لحرق 16% من الدهون المخزنة في جسن الإنسان دون تعب او إرهاق.

كما أشاروا إلى أنه يتم ارتداؤها لمدة 45 دقيقة فقط خلال اليوم؛ وهي مدة كافية لتؤدي مهمتها بجدارة، على أن تستحدم لمدة 16 أسبوعًا.