بالفيديو.. سقوط مروع لإمرأة خلال وضعها حفيدها في سريره

متابعات(صدى):

تعرضت جدة لموقف محرج أثناء محاولتها وضع حفيدها في سريره ، حيث سقطت بالسرير بطريقة مروعة ما أسفر عن استيقاظ الطفل .

وظهرت الجدة في مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” تصعد أعلى مقعد وتحاول الانحناء لوضع حفيدها في سريره لكنها تفقد توازنها وتسقط رأسا على عقب داخل السرير مما أدى إلى إفشال مهمتها وإيقاظ الطفل.