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بالفيديو.. سقوط مروع لإمرأة خلال وضعها حفيدها في سريره

بالفيديو.. سقوط مروع لإمرأة خلال وضعها حفيدها في سريره
متابعات(صدى):

تعرضت جدة لموقف محرج أثناء محاولتها وضع حفيدها في سريره ، حيث سقطت بالسرير بطريقة مروعة ما أسفر عن استيقاظ الطفل .

وظهرت الجدة في مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” تصعد أعلى مقعد وتحاول الانحناء لوضع حفيدها في سريره لكنها تفقد توازنها وتسقط رأسا على عقب داخل السرير مما أدى إلى إفشال مهمتها وإيقاظ الطفل.

Putting a baby in a crib is harder than it looks! 😂😂

Putting a baby in a crib is harder than it looks! 😂😂

Posted by Daily Mail on Wednesday, January 17, 2018

 


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