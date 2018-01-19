” البيئة ” تسجل إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور في المدينة المنورة

سعيد العجل(صدى):

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن حالات الإصابة في انفلونزا الطيور من نوع H5N8 تسجيل إصابة واحدة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في المدينة المنورة. وبينت الوزارة أنها عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغت 3598 عينة جمعت من كافة مناطق المملكة جاءت نتائج الحالات الايجابية منها 107.

كما أوضحت الوزارة أن عدد الطيور المعدمة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 25641 طير، مشيرة الى استمرار حملاتها التوعوية والاستقصائية في كافة مناطقة المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.