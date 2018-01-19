” المركزي اليمني ” : وديعة المملكة مرحلة جديدة في بناء اقتصاد البلاد

فهمي محمد(صدى):

علق محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، على الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني.

وقال ” القطيعي ” إن هذه الخطوة تعد تدشينًا لمرحلة جديدة في بناء وتنمية اقتصاد البلاد، ما يجعل عدن المركز الرئيسي لإدارة العمل المالي والمصرفي القادر على إدارة الاقتصاد والسوق المصرفي بنجاح.

وأكد المحافظ أن البنك يسير ضمن خطة للتعافي الاقتصادي، تشمل توفير المواد التي تشكل أهمية بالطلب على النقد الأجنبي وإعادة بناء البنية التحتية وفقًا لبرنامج متكامل.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وجه بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني؛ لمساعدة الشعب اليمني على واجهة انتهاكات ميلشيات الحوثي الإرهابية ودعم سعر صرف الريال اليمني.