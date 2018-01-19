إلغاء مباراة الأهلي والعروبة في كأس خادم الحرمين الشريفين

نواف السالم(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، منذ قليل، عن تأجيل مباراة الأهلي والعروبة؛ نظرًا لظروف الطيران التي تأثرت بالأحوال الجوية.

وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إنه سيتم تحديد موعدًا بديلًا لإقامة المباراة في وقتًا لاحقًا.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي والعروبة غدًا السبت في إطار الدور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.