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إلغاء مباراة الأهلي والعروبة في كأس خادم الحرمين الشريفين

إلغاء مباراة الأهلي والعروبة في كأس خادم الحرمين الشريفين
نواف السالم(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، منذ قليل، عن تأجيل مباراة الأهلي والعروبة؛ نظرًا لظروف الطيران التي تأثرت بالأحوال الجوية.

وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إنه سيتم تحديد موعدًا بديلًا لإقامة المباراة في وقتًا لاحقًا.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي والعروبة غدًا السبت في إطار الدور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1555 ] نشر منذ 21 دقيقة

حركه الطيران ماشيه والأمور طيبه والأجواء آخر حلاه ..عادي مين اللاعب المهم اللي عنده ظرف يوم المباراه في الأهلي؟ ؟ 😂😂

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