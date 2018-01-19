إلغاء مباراة الأهلي والعروبة في كأس خادم الحرمين الشريفين
أعلن اتحاد كرة القدم، منذ قليل، عن تأجيل مباراة الأهلي والعروبة؛ نظرًا لظروف الطيران التي تأثرت بالأحوال الجوية.
وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إنه سيتم تحديد موعدًا بديلًا لإقامة المباراة في وقتًا لاحقًا.
وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي والعروبة غدًا السبت في إطار الدور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
صداوي[ عدد التعليقات: 1555 ] نشر منذ 21 دقيقة
حركه الطيران ماشيه والأمور طيبه والأجواء آخر حلاه ..عادي مين اللاعب المهم اللي عنده ظرف يوم المباراه في الأهلي؟ ؟ 😂😂