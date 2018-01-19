أمجد طه لـ تنظيم الحمدين: تحتاجون 100 سنة ضوئية للوصول لمستوى دولة

طلال الضوي(صدى):

أكد أمجد طه، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والسياسية، اليوم الجمعة، على أن واقع قطر المرير وتنظيم الحمدين لن يتغير، مشيرًا إلى أن عقلية من مكث ببيت التنظيم لا يتمتع بالسلام إلا عندما يخدع ويذم.

وقال ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لا تسجيل ولا صورة ستغير واقعك المرير…فلا يصبح الخطأ على وجه حق بسبب تضاعف الانتشار، و لا تصبح الحقيقة خطأ لأن لا أحد يراها.. ولأننا نفهم ان عقلية من مكث ببيت تنظيم الحمدين في قطر الحبيبة لا يتمتع بالسلام إلا عندما يخدع ويذم..فلا نستغرب خدعهم ولكن نستغرب حياد الشقيق ” .

واستكمل في تغريدة أخرى ساخرًا من تنظيم الحمدين: ” يا تنظيم الحمدين؛ ثروة مدينة الدمام لوحدها تغطى كل ثروات نظام قطر، وثروة إمارة دبي لوحدها تغطي كل ما يملكة تنظيم الحمدين، إلى عام 2022 هل لاحظت قياسنا كان مدن مع دولة وليس دولة مع دولة لأنك تحتاج 100 سنة ضؤية لتصل لمستوى التصرف كدولة يا بعدي ” .