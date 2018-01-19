” صلاح ” يبدأ في التفاوض مع ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

يبدو أن نجم ليفربول المصري محمد صلاح، بدأ في اتخاذ خطوات جادة؛ للانتقال إلى صفوف ريال مدريد، على الرغم من الأنباء حول استمراره مع ليفربول.

وكشفت مصادر عن إجراء وكيل اللاعب رامي عباس، مقابلة مع فلورنتينو بيريز رئيس نادى ريال مدريد، خلال الأيام الماضية؛ لبحث انتقال اللاعب خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت المصارد إن الريال وضع مبلغ 70 -80 مليون يورو للحصول على الفرعون المصري، إلا أنه من المنتظر أن يطالب ليفربول بمبلغ أكبر بعد صفقة انتقال فيليب كوتينيو إلى برشلونة بـ 160 مليون يورو.