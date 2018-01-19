إنذار بانعدام الرؤية الأفقية بالقيصومة وبريدة

سالم المطيري(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد، تنبيهاً على مدينة القيصومة بالمنطقة الشرقية؛ لوجود أتربة قد تتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأوضح الإنذار أن هناك استمرارً في نشاط الرياح السطحية تصل إلى أكثر من 55 كم / س، مثيرة للأتربة و الغبار تسبب في شبه انعدام للرؤية الافقية تصل إلى أقل من 1 كم، وتبدأ في تمام الرابعة والنصف وحتى العاشرة من مساء اليوم.

كما أصدر إنذار على مدينة بريدة في القصيم، بوجود الأتربة التي تتسبب في شبه انعدام الرؤية الأفقية، إلا أنها ستبدأ الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساء اليوم.