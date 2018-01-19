” لاودروب ” : من الخطأ تشبيه ” ديبالا ” بـ ” ميسي “

ماجد محمد(صدى):

قال المدرب الدنماركي مايكل لاودروب، إنه لا يمكن مقارنة اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس بنجم برشلونة، ليونيل ميسي.

وعلى الرغم من امتداح ” مايكل ” لـ ” ديبالا ” إلا أنه مازال يرفض المساواة بينه وبين ميسي، مضيفًا أن نجم اليوفنتوس موهوب بالفعل لكنه بعيدًا عن ميسي.

وأشار ” مايكل ” ، إلى أن المشكلة في الجماهير التي تشبه ديبالا بميسي، قائلًا: ” أعتقد أن المشكلة توجد في الأرجنتين، الناس تحب القول إنه ميسي القادم، ولكن لا يوجد ميسي آخر اليوم، علينا أن ننتظر حتى نرى ميسي القادم، لا اعتقد أنني سأرى ليو القادم في حياتي ” .

وأشار إلى أن تشبيه ديبالا بميسي من الممكن أن يضر لاعب اليوفنتوس، لأنهم ليس متشابهين.