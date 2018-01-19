المنيف: سيتم دعوة ستة مواطنين من المتقدمي للوظائف التعليمية لمطابقة بياناتهم

فاطمة المالكي(صدى):

أشار الدكتور حمد المنيف، المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية، إلى أن الوزارة ستقوم بدعوة ستة من المتقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية؛ لمطابقة بياناتهم، وذلك يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك رداً على استفسار لأحد المواطنين بشأن نقص عدد المرشحين للوظائف لستة أفراد، بعدما أعلنت الوزارة عنهم بإجمالي 1459 مواطناً.

وقال ” المنيف ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” سيتم بعد قليل دعوة عدد 6 من المتقدمين على الوظائف التعليمية لمطابقة بياناتهم وذلك يوم الأحد القادم كبدلاء عن الذين لم يطابقوا بياناتهم في المرحلة السابقة ” .