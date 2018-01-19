بيريللي تطور 6 إطارات مختلفة للامبورجيني أوروس

متابعات(صدى):

تأتي لامبورجيني أوروس بوزن يبلغ 2.200 كجم، ورغم أن بعض السيارات متعددة الاستخدامات قد تكون أثقل في الوزن ولكن تبقى أوروس سيارة ثقيلة في وزنها فهي أثقل من موديل أفينتادور بواقع 360 كجم، ومع وصولها لقوة 641 حصان كان يجب أن يتم السيطرة على هذه القوة عبر اطارات خاصة.

وللتعامل مع هذا الموقف وضعت لامبورجيني ثقتها في بيريللي والتي قامت بدورها بتطوير ليس نوع واحد من الاطارات ولا اثنين بل 6 أنواع مختلفة للسيارة. وتوفر الشركة الايطالية لامبورجيني سيارتها أوروس باطارات بيريللي P Zero او P Zero Corsa أو 4 نسخ من اطارات سكوربيون وهي نفس الاطارات التي استخدمت في طراز LM002 في السابق.

وصممت اطارات كورسا للحلبات فقط وهو ما يشجع ملاك السيارة على تجربتها على حلبات السباقات أما اطارات سكوربيون فقد صممت لمختلف التضاريس ولكل المواسم.