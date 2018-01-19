بالصور.. ” كلنا للوطن ” مسيرة تشعل انطلاقة ” ماراثون الألوان ” بالقطيف

حسين العلي(صدى):

دشن محافظ القطيف خالد الصفيان مهرجان الألوان الخيري مساء أمس الافتتاح الرسمي للمهرجان الذي انطلق تحت مظلة جمعية الجارودية الخيرية، كان ذلك بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية فرع التنمية عبدالله الفريدي، مدير فرع وزارة الثقافة والاعلام خالد البابطين، مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف نبيل الدوسري ، ورئيس بلدية القطيف زياد مغربل .

وبدوره القى محافظ القطيف كلمة شكر فيها نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد آل سعود.

وقال: ” تهدف هذه الفعالية إلى اهمية التوعية الصحية لأفراد المجتمع بجميع اطرافه ” ، وتوفير المناخ المناسب لرياضة المشي والجري .

ودعا المجتمع الى الانخراط بالعمل التطوعي والجمعيات ، راجيًا ان تصل هذه الرسالة ، مبديًا شكره لجميع القائمين على المبادرة الهادفة من جميع نواحي الإعداد.

فيما انطلق الافتتاح الشعبي عصر الخميس بمسيرة ” كلنا وطن ” لافتتاح مهرجان ” ماراثون الألوان ” الخيري، بمشاركه عدد من الخيول العربية وفريق بايكرز الشرقية في الواجهة البحرية لكورنيش القطيف .

وقال الناطق الإعلامي لفرق الرايدرز الرياضية التطوعية عارف آل سلطان ” شارك اليوم في المسيرة 100 مشارك من عدة أفرقة بواقع 10 دراجين من كل فريق ، لافتًا ان الفريق رياضي وتطوعي في المهرجانات الوطنية والفعاليات الاجتماعية .

وأضاف: ” اننا نحاول تقديم فعاليات رياضية بقالب متطور وتطوعي للمشاركة في الانشطة الاجتماعية ” .

وتواجد في المسيرة العديد من رجال الأمن والدفاع المدني والاسعافات الأولية، وسط جموع غفيرة من المشاهدين .

ومن جانبها أكدت مسؤولة المهرجان مريان الصالح على أن مبادرة ” كلنا وطن ” ، للتأكيد على أن القطيف جزء لا يتجزء من وطننا الغالي تحت مظلة ولاة الأمر.

يشار بأن مهرجان ” ماراثون الألوان ” الخيري انطلق اليوم الخميس ويستمر حتى مساء يوم السبت، ويضم الكثير من الفعاليات والمسابقات للماراثون الرياضي بمشاركة المئات من المتسابقين، كما يضم 30 فعالية متنوعة.

