بسبب البرد الشديد.. العثور على 6 جثث لسوريين أثناء فرارهم إلى لبنان

بيروت(صدى):

أعلنت مصادر، اليوم الجمعة، العثور على 6 جثث بينهم طفل لا يتجاوز الثالثة من عمره تعود لسوريين أثناء محاولتهم العبور إلى لبنان من نقطة المصنع الحدودية.

وأوضحت المصادر أن الأشخاص الـ6 لقوا مصرعهم نتيجة البرد الشديد الذي تعرضوا لعن أثناء رحلة الفرار.

يُذكر أن آلاف السوريون يلجأون إلى الفرار كل يوم نتيجة الأعمال الإجرامية التي يمارسها نظام الأسد بحق المواطنين السوريين.