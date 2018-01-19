” بيليه ” يدخل المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الجمعة، عن تعرض أسطورة كرم القدم المعتزل بيليه إلى وعكة صحية؛ تسببت في نقله إلى المستشفى أمس.

وقالت رابطة كتاب كرة القدم، اليوم، إنه تم نقل بيليه إلى المستشفى؛ إثر تعرضه لإرهارق، مما ترتب عليه إلغاء رحلته المقررة إلى لندن الأسبوع المقبل.

وأوضحت الرابطة أنه تم إجراء عدد من الفحوصات لـ بيليه، عقب وصوله للمستشفى، والتي أشارت نتائجها إلى معاناة اللاعب من الإرهاق الشديد، ويتلقى بيليه العلاج من خلال المحاليل بينما يراقب الأطباء تعافيه.