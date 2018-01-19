الخدمة المدنية ترشح 1459 مواطناً على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية

واس(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن ترشيح (1459) مواطناً لشغل الوظائف التعليمية (رجال) والمعلنة في 20 – 4 – 1439هـ، بعد إجراء المفاضلة النهائية وفق عناصر المفاضلة التي تتضمن مجموع نقاط المفاضلة بحدها الأعلى (100) نقطة موزعة على النحو التالي: – المؤهل العلمي (40) نقطة.

– كفايات المعلمين (40) نقطة، علما أن الوزارة اعتمدت ما وردها من مركز قياس .

– نقطتان عن كل سنة أقدمية بحد أقصى عشر سنوات بـ (20) نقطة.

وأشارت الوزارة إلى أن الأولوية في شغل الوظائف التعليمية هي كالتالي : 1- حملة مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة أو حملة البكالوريوس غير التربوي والحاصلين على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية.

2- حملة مؤهل البكالوريوس غير التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة.

3- حملة مؤهل البكالوريوس الحاصلين على المؤهل عن طريق الانتساب مع الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.

وأوضحت الوزارة أنه يجب على المرشحين متابعة موقع وزارة التعليم وحساباتها على تويتر لمعرفة إجراءات ومواعيد إجراء المقابلة الشخصية لهم.

وتؤكد وزارة الخدمة المدنية على أهمية المعلومات المقدمة من المرشحين، وأنه رغم مراجعة الوزارة لكافة سجلاتهم في نظام الوظيفة العامة، إلا أنه في حال أتضح لاحقا أن أي من المرشحين يشغل وظيفة رسمية بالمرتبة السادسة (للتخصصات النظرية) أو أعلى أو ما يعادلها في السلالم الاخرى أو عدم صحة أي معلومة قدمها، فأنه سوف يتحمل لوحده مسئولية وتبعات إلغاء ترشيحه الذي سيتم حتى بعد صدور قرار التعيين.

وللاطلاع على أسماء المرشحين في الرابط أدناه.

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