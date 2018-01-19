النصر الإماراتي يستغنى عن مدربه الإيطالي ” برانديلي “

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي النصر الإماراتي، اليوم الجمعة، عن إقالتع للمجرب الإيطالي تشيزاري برانديلي؛ على خلفية تدهور مستوى الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال النصر إنه تم تعيين علي مراد، المدرب المساعد خلفًا له بشكل مؤقت حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد.

يذكر أن النصر شهد الفترة الماضية من تدهور المستوى حيث يحتل المركز الرابع في الدوري الإماراتي بـ 17 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر نادي ” العين ” .

وخرج النصر من من مسابقة الكأس الاربعاء الماضي، بعد الخسارة امام دبا الفجيرة بركلات الترجيح 4-5، مما ترتب عليه مطالب بإقالته.