ترفض تسليمها وتدعي العزة والكرامة.. معلومات جديدة عن المرأة الإماراتية وأكاذيب قطر

طلال الضوي(صدى):

كشف الحساب الرسمي للردع السعودي، عن تفاصيل قضية المرأة الإماراتية المطلوبة لدى الدوحة، والتي ترفض الأخيرة طلب الإمارات في تسليمها منذ 2015، فاضحًا أكاذيب تنظيم الحمدين حول هذه المرأة.

وأكد ” الردع السعودي ” أن الإماراتية الإرهابية آلاء الصديق تنتمي إلى تنظيم الإخوان الإرهابي، حيث تعتبر من أخطر قيادات الإخوان في الخليج.

وتعد ” آلاء الصديق ” ذراع الإخوانجي طارق السوديان وجاسم سلطان في المملكة، حيث كانت تدرب وتجند فتيات من الأجانب والمقيمين في جدة تحت مسمى العزة والنهضة وصناعة الوعي؛ الذي تنشر خلالهما سمها الإرهاب وأفكارها المتطرفة.

ويستمر النظام القطري في أكاذيبه حول هذه الفتاة مدعيًا أنها امرأة عادية، وأن أمير قطر تميم بن حمد رفض تسليمها إلى الإمارات من بابا الشهامة والأخلاق، ولكن في حقيقة الأمر رفض تميم تسليمها بسبب رعبه من المعلومات المتوفرة لديها.

حيث تمتلك ” آلاء الصديق ” الكثير من المعلومات حول ما يحدث من تدريبات وتنظيمات تشرف عليها المخابرات القطرية ضد دول الخليج، وهو ما جعل تميم يرتعد خوفًا من كشفها هذه المعلومات للإمارات.

وما زالت آلاء تقيم مع الإرهابيين والمرتزقة المشردين من أوطانهم في الدوحة، حيث ما زالت تنشر فكرها المتطرف من داخل الدوحة حتى اليوم وتطالب بإسقاط نظام الحكم في الإمارات.