” أوباميانج ” يقترب من الأرسنال

نواف السالم(صدى):

يواصل نادي دورتموند روسيا نفي تصريحات مدرب الأرسنال آرسين فينغر بشأن اقتراب اللاعب بيير أوباميانج، من الانتقال إلى الارسنال.

وفي ظل تصريحات ” دورتموند ” ، قال ميشائيل زورك، مدير الرياضة بالنادي، إن ” أوباميانج ” ليس مع الفريق 100 %، ولكنه يتدرب مع الفريق.

وفي السياق ذاته صرح ” فينغر ” ، بأن ” أوباميانج، يتجه بشخصيته نحو الوجهة الإيجابية، قائلًا: ” نعم يمكن للمرء أن ينظر لشخصيته إيجاباً أو سلباً في الواقع، ولكننا نرى ما حققه في مساره الرياضي، فهو يتجه بشخصيته نحو الوجهة الإيجابية”، وأدت تلك التصريحات إلى تأكيد الشائعات حول اقتراب اللاعب من الارسنال.