” واتس آب ” يطلق نسخة جديدة لرجال الأعمال

متابعات(صدى):

أطلق تطبيق ” واتس آب ” نسخة جديدة، يتسهدف من خلالها خدمة رجال الأعمال، أصحاب المشروعات الصغيرة على وجه التحديد، بحيث يوفر لهم مميزات وأدوات جديدة للمراسلة؛ لتسهيل التواصل مع العملاء.

كما تسعى الشركة لجلب أرباح أكبر عبر تقديم منصة جديدة في عالم الأعمال، إضافًا إلى أنها ستتحقق من الحسابات عبر رقم الهاتف والبريد الإلكتروني؛ كي تصبح بذلك ضمن حسابات العملاء، عن طريق خصائص مثل الردود السريعة ورسائل المعايدة وخاصية المشغول التي تظهر للعميل عند تلقيه مكالمةآخرى.

وإلى جانب ذلك فهناك خدمة ” واتسب بيزنس ” التي تفيد الإحصائيات عن الرسائل مثل عدد قرائتها واستقبال رسائل من سطح المكتب، وأيضًا تمكن العميل من حظر أرقام الشركات والرسائل الغير مرغوب فيه.