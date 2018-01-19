” النصر ” يُهاجم بـ ” السهلاوي ” أمام النهضة

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن التشكيلة الأساسية التي من المقرر أن يخوض بها النصر مباراته بقيادة جوستافو، في مواجهة النهضة في إطار الجولة الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر إقامتها في تمام الساعة 6:10 مساءً.

وتصمنت تشكيلة النصر لمواجهة النهضة:

حراسة المرمى: حسين شيعان.

خط الدفاع : عوض خميس والبرازيلى برونو أوفينى وعمر هوساوى وإبراهيم غالب.

خط الوسط: عبد العزيز الجبرين، حسام غالى والبرازيلى ليوناردو، والمغربى محمد فوزير ويحيى الشهرى

خط الهجوم: محمد السهلاوى.