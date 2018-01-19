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بالفيديو.. مشاعل عجيل: انتشار الفاشنيستات ظاهرة إيجابية

بالفيديو.. مشاعل عجيل: انتشار الفاشنيستات ظاهرة إيجابية
أماني الغامدي(صدى):

علقت الميكاب آرتيست مشاعل عجيل على سؤال مقدمة البرامج الإعلامية صابرين بو راشد حول ظهور العديد من الفاشنيستات، مؤكده انها ظاهرة إيجابية.

وقالت مشاعل في لقاء تليفزيوني ” بالنسبة لي الفاشينستات ظاهرة جدا إيجابية من كل النواحي.. الفاشنيستات أظهروا كثير من المواضيع لا نعلم عنها.. ساعدوا في الإعلانات لكثير من المنتجات والمطاعم ” .


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