بالفيديو.. مشاعل عجيل: انتشار الفاشنيستات ظاهرة إيجابية

أماني الغامدي(صدى):

علقت الميكاب آرتيست مشاعل عجيل على سؤال مقدمة البرامج الإعلامية صابرين بو راشد حول ظهور العديد من الفاشنيستات، مؤكده انها ظاهرة إيجابية.

وقالت مشاعل في لقاء تليفزيوني ” بالنسبة لي الفاشينستات ظاهرة جدا إيجابية من كل النواحي.. الفاشنيستات أظهروا كثير من المواضيع لا نعلم عنها.. ساعدوا في الإعلانات لكثير من المنتجات والمطاعم ” .