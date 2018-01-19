بالفيديو.. مشاعل عجيل: انتشار الفاشنيستات ظاهرة إيجابية
علقت الميكاب آرتيست مشاعل عجيل على سؤال مقدمة البرامج الإعلامية صابرين بو راشد حول ظهور العديد من الفاشنيستات، مؤكده انها ظاهرة إيجابية.
وقالت مشاعل في لقاء تليفزيوني ” بالنسبة لي الفاشينستات ظاهرة جدا إيجابية من كل النواحي.. الفاشنيستات أظهروا كثير من المواضيع لا نعلم عنها.. ساعدوا في الإعلانات لكثير من المنتجات والمطاعم ” .
. #مشاعل_عجيل الفاشنيستات ظاهرة صحية. شرايكم بكلامها؟ 🤗 . . . . . #فوز_الفهد #حليمه_بولند #فرح_الهادي #الكويت #احلام_الشامسي #تركيا #هنادي_الكندري #افنان_الباتل #السعوديه #خلود_امين #خلودي #خلود_الصغيرة #حلا_الترك #لندن #جده #شوجي #سعد_المجرد #هيا_عبدالسلام #مي_العيدان #بلقيس_فتحي #المودل_روز #فجر_السعيد
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