14 % نسبة زيادة أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة خلال 4 شهور

نايف السالم(صدى):

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إحصائية أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة من الخارج، منذ بداية شهر محرم من العام الجاري وحتى نهاية ربيع الثاني للعام 1439هـ.

وأوضحت الإمارة أن أعداد المعتمرين زادت بنسبة 14% خلال نفس الفترة مسجلة 2.181.042 معتمرًا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 1.913.461 معتمرًا.

وأكدت أن تلك الزيادة تأتي وفقًا لالتزامات الرؤية المستقبلية الجديدة والتي تهدف إلى زيادة أعداد المعتمرين إلى 15 مليون معتمر في عام 2020 و30 مليون معتمر في عام 2030.