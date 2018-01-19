وصفة سحرية لعلاج قشرة الشعر في وقت قياسي
كشفت خبيرة تجميل ، عن وصفة سحرية وسريعة لعلاج قشرة الرأس التي تفسد إطلالة المرأة وجمالها.
المكونات
كوب من خل التفاح
كوب من الماء
ملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون
ملعقتان كبيرتان من البلسم
طريقة تطبيق الوصفة:
في وعاء أمزجي المكونات جيدًا وقومي بتقسيم شعرك وتدليك المزيج بها حوالي 10 دقائق، ثم اتركي المزيج على شعرك حوالي 30 دقيقة مع فرك فروة رأسك جيدًا، ثم غسله بالطريقة المعتادة، يمكنك تطبيق المزيج على شعرك يومًا بعد يوم إلى أن تختفي القشرة تمامًا، وستلاحظين الفرق بعد أسبوعين على الأكثر.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25725 ] نشر منذ 2 ساعتين
في شامبو فاالصيدلية
سعره غالي مره
بس جربته
كذا👍
طبعآ ماتغتسل به الا مرتين فالأسبوع🤗
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6956 ] نشر منذ 2 ساعتين
مهـنى أحسن من ألكـيروسين وشـوي بنزين خمسه وتسعين .⛽️🛢.
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ولا تنـــــــسون علــــــبة ألكــــــــــبريت .🔥.
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هههههههههههههههه😅😂😁. تــراني أمزح لَحدِن يجرب وصفتي .😊.
بنت النور[ عدد التعليقات: 830 ] نشر منذ 1 ساعة
البلسم والماسك ع فروه الرأس ماتنفع تزيد من القشرة وتساقط الشعر والشامبو تشتري لو القشرة كثير وتتساقط ع الملابس اما اللي العاديه بعد ماتغسل فنجان خل ابيض تخففه مع الماء ويكون اخر شطفه والله الحافظ❤️
abu ammar[ عدد التعليقات: 15367 ] نشر منذ 40 دقيقة
افضل طريقه و مجربه الحلاقه
حلاقة الشعر ثلاث مرات متتاليه في اسبوع وبعديها يطلع الشعر وتروح القشره
والمراءه تستطيع استعمال الباروكه الى ان يعود شعرها
abu ammar[ عدد التعليقات: 15367 ] نشر منذ 37 دقيقة
طبعا الحلاقه بالموس لازم تكون جلدة الرأس مثل الكف نظيفه من القشره والاوساخ و مخلفات الدهون
على فكره حلاقة الشعر كل سنه او سنتين بالنسبه للنساء مفيده جدا لان الشعر يظهر قوي وكثيف جدا