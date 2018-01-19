وصفة سحرية لعلاج قشرة الشعر في وقت قياسي

متابعات(صدى):

كشفت خبيرة تجميل ، عن وصفة سحرية وسريعة لعلاج قشرة الرأس التي تفسد إطلالة المرأة وجمالها.

المكونات

كوب من خل التفاح

كوب من الماء

ملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون

ملعقتان كبيرتان من البلسم

طريقة تطبيق الوصفة:

في وعاء أمزجي المكونات جيدًا وقومي بتقسيم شعرك وتدليك المزيج بها حوالي 10 دقائق، ثم اتركي المزيج على شعرك حوالي 30 دقيقة مع فرك فروة رأسك جيدًا، ثم غسله بالطريقة المعتادة، يمكنك تطبيق المزيج على شعرك يومًا بعد يوم إلى أن تختفي القشرة تمامًا، وستلاحظين الفرق بعد أسبوعين على الأكثر.