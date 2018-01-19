المقرن: يجب على الشباب أن يبدأوا من الصفر

عادل الحربي(صدى):

أوضح عبدالمحسن المقرن، رجل الأعمال وعضو مجلس منطقة الرياض، أن القطاع الخاص يحتاج إلى دعم أكبر من البنوك، وأن ترفع نسبة مخاطرتها قليلاً؛ لدعم الشباب والمشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن البقاء في هذا القطاع للأقوى والأنفع.

وأضاف ” المقرن ” في لقاءه ببرنامج ” يا هلا ” ، أن عدد الموظفين بالخدمة المدنية يبلغ مليون و100 ألف سعودي، مشيراً إلى أن عدد الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص يبلغ مليون ونصف.

وأكد ” المقرن ” ، أن فرص العمل موجودة لكن الشباب يريد أن تأتي الفرصة وتطرق بابه وتدعوه لاغتنامها، مضيفاً أن الفرص لا تأتي لكن تلتقط التقاطاً.

ووجه رسالة إلى الشباب، قائلاً: ” حتى لو عندك فلوس توظّف أولاً في محل أو شركة وراقب التجارة وخذ الخبرة، قبل أن تبدأ نشاطك التجاري ” .

وتابع: ” مشكلة الشباب يبغى يتوظف اليوم ويصير مدير، لذلك راجت كليشة رواد أعمال.. يجب على الشاب أن يبدأ من الصفر كموظف، وبعدها سيصبح رائد أعمال ” .