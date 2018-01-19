بسبب الحالة الترابية.. سقوط عمودين إنارة وضعف الحركة المروية في عرعر

خالد الضبيبي(صدى):

سقط، اليوم الجمعة، عمودين إنارة بحي المساعدية والفيصلية في عرعر، نتيجة موجة الغبار الكثيفة التي تشهدها المنطقة ما أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية تسبب في ضعف الحركة المرورية.

حذرت الهية العامة للأصاد وحماية البيئة، من تعرض عرعر ورفحاء إلى حالة ترابية تتسبب في شبه انعدام في الرؤية، واصفه الحالة بأنها استمرار النشاط في الرياح السطحية.

ورفعت هيئة الهلال الأحمر بالحدود الشمالية الجاهزية ومستوى حالة التأهب في المراكز الإسعافية؛ تحسبًا لأي أمر طاريء بسبب أحوال الطقس التي تمر بها المنطقة.

كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الغبار والرياح.