بالفيديو.. أم تسحل ابنها بدراجتها النارية

بكين(صدى):

تجردت أم صينية من الرحمة، وقامت بسحل ابنها وراء دراجتها النارية في شوارع مقاطعة يوننان الصينية بسبب شقاوته .

وعلقت الأم على مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تسحل ابنها قائلة ” الصبي شقي جداً وأنا ألقنه درساً حتى يحسن التصرف في المستقبل ” .

ويظهر الفيديو الطفل الصغير، الذي لم يتم الكشف عن عمره، كان يبكي بصوت عال، ملقى على الأرض، فيما كانت يداه مربوطتين مع الجزء الخلفي للدراجة النارية.

وحاول أحد المتفرجين، الذي حضر الحادث المروع، منعها من الإساءة إلى ابنها، إلا أنه لم يفلح في إيقافها، حيث قالت إنها تقوم بهذا الأمر ذلك منذ أيام.

