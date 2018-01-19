تفاصيل جديدة عن سامي النعمي.. حالة مادية صعبة وصدمة نفسية

تركي السالم(صدى):

أكد أقارب المواطن سامي النعمي، الناجي الوحيد من حادث ” صبيا ” المروع، أنه فقد أخته منذ 8 أشهر وزوجتها في حادث مروري كذلك.

وأوضح أقارب ” النعمي ” الذي فقد زوجته وستة من أبنائه في الحادث، أنه العائل الوحيد لبقية أبناء وبنات أخته، ويطمئن بين وقت وآخر على ابن أخته الراقد في قسم التنويم بمستشفى صبيا العام.

وأشار أقاربه، إلى أن ظروف المواطن المادية بالإضافة إلى مروره بدمة نفسية، خاصة بعد اندلاع حريق في منزله منذ أسبوعين، اضطر بعدها إلى السكن في غرفة وصالة مع زوجته الثانية وأبناء أخته.

