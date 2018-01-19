الإعلان عن المرشحين النهائيين للوظائف المشمولة بلائحة ” التعليمية ” بعد قليل

فاطمة المالكي(صدى):

قال الدكتور حمد المنيف، المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية، إنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين ” رجال ” من المتقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، بعد قليل.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” سيتم بعد قليل الإعلان عن أسماء المرشحين النهائية (رجال) من المتقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية مع دعوتهم لمتابعة موقع وزارة التعليم وحساباتها ومتحدثها الرسمي على تويتر لمعرفة إجراءات ومواعيد إجراء المقابلة الشخصية لهم ” .