طبيب: ترامب قد يعيش 200 عاما ويمتلك جينات مميزة.. والأمريكيون يسخرون

واشنطن(صدى):

أثار تصريح الطبيب المشرف على صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن امتلاكه جينات مميزة تمكنه من العيش 200 عامًا، حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق أمريكيون على هذا التقرير بأنه غير دقيق لأنه جعل ترامب يبجو يافعًا وأكثر طولًا من طوله الحقيقي وأقل بدانة من وزنه الحقيقي البالغ 108 كيلو جرام.

وكان الطبيب روي جاكسون المسئول عن صحة الرئيس صرح بأن الرئيس بصحة جيدة إذا كانت وجبته المفضلة قبل أن يذهب إلى النوم مباشرة ” وجبة هامبرجر وبطاطس مقلية من ماكدونلدز ” .