بعد حصد المركز الأول آسيويا.. ” دياز ” : فخور بالهلال
قال مدرب الهلال رامون دياز، إنه فخور بتواجده مع الزعيم، الذي حصل على المركز الأول آسيويًا والـ 29 عالميًا.
وأعرب ” دياز ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، عن سعادته بتحقيق الهلال للألقاب الهامة، قائلًا: ” فخور لكتابة التاريخ مع هذا النادي العظيم الذي للمرة الأولى يكون بين أعلى 30 ناديًا في العالم، بفضل الجماهير وجميع اللاعبين الذين هم في الحقيقة الأبطال، تحياتي للجميع ” .
وتلقى الهلال أمس خطابا رسميا من الاتحاد الدولي، يُفيد بحصول النادي على المركز الـ29 على مستوى العالم، والأول على مستوى آسيا في عام 2017، برصيد 186.5 نقطة ” .
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂😂😂😂
مكتب الاحصاءات متخصص في الهلال فقط مره يعطيهم نادي القرن والحين اول اسياء والعرب و٢٩ عالمياً
يدورون هالعالمية لو بالرشاوي من مكتب ابو ريالين 😂😂😂😂😂
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 1 ساعة
*الزعيم ثابت والبقية متحركون..لا جديد فالهلال الأول في بطولاتة وإنجازاتة والأول جماهيريآ والأول في إدعم ناديك*
قالها التويجري ما يهذري المهذري إلا من حر السخونه قالها لاجم الأفواه..
*٤٠ سنة مع متعة الكرة السعودية والخليجية والعربية زعيم أسيا*
لا سكر ولا ضغط ولا توتر..
بختصار الحمد لله إني هلالي ☝️💙💙💙
ابو وليد[ عدد التعليقات: 555 ] نشر منذ 46 دقيقة
سيضل النمل يشكك في قوه الفيل وتلفيق الاكاذيب ضده — بل انهم اتفقو ان تقوم مجموعه منهم بعرقله الفيل بالمشاركه مع الضفدع