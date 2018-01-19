بعد حصد المركز الأول آسيويا.. ” دياز ” : فخور بالهلال

نواف السالم(صدى):

قال مدرب الهلال رامون دياز، إنه فخور بتواجده مع الزعيم، الذي حصل على المركز الأول آسيويًا والـ 29 عالميًا.

وأعرب ” دياز ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، عن سعادته بتحقيق الهلال للألقاب الهامة، قائلًا: ” فخور لكتابة التاريخ مع هذا النادي العظيم الذي للمرة الأولى يكون بين أعلى 30 ناديًا في العالم، بفضل الجماهير وجميع اللاعبين الذين هم في الحقيقة الأبطال، تحياتي للجميع ” .

وتلقى الهلال أمس خطابا رسميا من الاتحاد الدولي، يُفيد بحصول النادي على المركز الـ29 على مستوى العالم، والأول على مستوى آسيا في عام 2017، برصيد 186.5 نقطة ” .