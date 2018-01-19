بالفيديو.. ” هيونداي سوناتا 2018 ” تحصل على أعلى معدلات الأمان

متابعات(صدى):

أعطت مؤسسة IIHS للسلامة على الطرق هيونداي سوناتا 2018 الجديدة كلياً أعلى معدلات الأمان لتكون واحدة من 4 سيارات حصلت على جائزة Top Safety Pick+ في فئة السيارات متوسطة الحجم.

وقبل نهاية عام 2017 أعلنت IIHS عن المعايير الجديدة للحصول على جائزة Top Safety Pick+ وتطلبت المعايير الجديدة الحصول على درجة جيد للمصابيح الأمامية ومقبول للانقلاب في الحواددث الأمامية في جانب الراكب الأمامي.

وبعد التغييرات ضمت القائمة الخاصة بالسيارات التي تأهلت للقب 15 سيارة فقط ونجحت هيونداي سوناتا في تخطي الاختبارات.

وحصلت على معدل جيد في الاختبارات الافتراضية عدا اختبار واحد حصلت على نسبة محدودة فيه ترتبط بمقعد الطفل وتعتبر سوناتا بذلك من أكثر السيارات أماناً في فئة السيارات متوسطة الحجم وهو لقب تتشاركه مع سوبارو أوت باك وسوبارو ليجاسي وتويوتا كامري.

ومن ضمن ما مكن السيارة من النجاح مكابح الطواريء الأوتوماتيكية الاختيارية ومصابيح أمامية LED باضاءة ديناميكية توفرت في السيارة منذ سبتمبر 2017.



