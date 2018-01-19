تحسن أسواق النفط العالمية وسط مخاوف انهيار انتاج فنزويلا

متابعات(صدى):

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، أن التصور العام يوضح تحسن أسواق النفط العالمية بسرعة كبيرة، وسط قلق متزايد بشأن انتاج فنزويلا.

وأوضحت الوكالة أنه من المحتمل زيادة ديون فنزويلا المثيرة للذهول وتدهور شبكة النفط لديها وبالتالي انخفاض الإمدادات القادمنة منها خلال العام الحالي، حيث سجلت أكبر هبوط غير مخطط في الانتاج خلال 2017.

وأكدت أن العقوبات المالية الأمريكية على فنزويلا والديون والمشكلات المتعلقة بالبنية التحتية تسبب في هذا العجز خلال ديسمبر الماضي بانخفاض 1.61 مليون برميل يوميًا مسجلة مستوى يقترب من الأدنى في 30 عامًا.

كما أشارت إلى أن انخفاض إمدادات فنزويلا أدى إلى هبوط انتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول ” أوبك ” من الخام خلال ديسمبر الماضي إلى 32.23 مليون برميل يوميًا.