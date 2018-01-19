بالصور.. ” اللافي ” يصل إلى الرياض للانضمام إلى ” الشباب “

نواف السالم(صدى):

استقبلت الرياض، اليوم الجمعة، المحترف الليبي مؤيد اللافي لاعب نادي الشباب الجديد؛ الذي انتقل لصفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف ” الشباب ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” عن الصور الأولى من وصول اللاعب إلى مطار الملك خالد الدولي؛ حيث تم استقباله بترحيب حافل من قبل بعض المشجعين المتواجدين في المطار.

وكان الشباب عقد اتفاق مع اللاعب لمدة 3 سنواتـ بداية من يناير الجاري، ووقع النادي مسبقًا مخالصة مالية مع المهاجم البرازيلي، جوناتاس بيلوسو، وإنهاء التعاقد بين الطرفين، بالتراضي من أجل ضم اللافي.