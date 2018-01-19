بالصور.. التجمع الدولي لأبطال العالم للتايكوندو يختتم فعالياته

سعيد العجل(صدى):

اختتمت فعاليات التجمع الدولي لأبطال العالم الإسلامي للتايكوندو بمكة المكرمة الذي أقامه الاتحاد السعودي للتايكوندو خلال الفترة من 9 إلى 18 يناير الجاري بنادي الوحدة بمكة المكرمة وتخلل المعسكر تدريبات للأبطال مع 26 لاعباً من المنتخبات السعودية للتايكوندو الأول والشباب ممن حققوا الذهب لعل أبرزهم (محمد السويق وهشام الدوخي وسامي هزازي وعبدالرحمن المولد حمد المبروك وسعد علي وعبدالله القرني) وهدف المسئولين بالاتحاد للأستفادة من العناصر العالمية لرفع كفاءة اللاعب السعودي كما أقيم على هامش التجمع دورة صقل لحكام التايكوندو بحضور رئيس لجنة حكام (البارا) بالاتحاد العالمي للتايكوندو السيد شكير شلباط والدولي فايز السلولي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للتايكوندو ودورة تطوير مدربي التايكوندو بحضور المدير الفني للمنتخب السعودي للتايكوندو السيد عزيز أشرقي ومدير إدارة المنتخبات بالاتحاد محمد الحبابي.

وشهد التجمع حضوراً شرفياً كبيراً يتقدمهم نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو اللواء أحمد الفولي ورئيس الاتحاد العربي للتايكوندو السيد إدريس الهلالي ورئيس الاتحاد الاماراتي العميد أحمد الذيودي وشارك في التجمع (120) رياضياً مابين حكم ومدرب ولاعب ومنظم وإشراف مباشر من رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري ونائب رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو أبوبكر كردي وعضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف العام على التجمع محمد نوح بالاضافة إلى المشرف على دورة الحكام عضو مجلس الإدارة محمد الوبران ومدير الاتحاد سامي الطلب والمنسق العام للتجمع عبدالمحسن المعمر .

من جانبه وجّه العميد الركن شداد العمري شكره للهيئة العامة للرياضة ولمكتب الهيئة العامة للرياضة بمكة المكرمة ولمندوب التايكوندو بمكة المكرمة مازن حمزة ولإدارة نادي الوحدة على جهودهم في إنجاح التجمع ولمن حضر من مدربين وحكام ولاعبين مشيراً أن الجهة المستهدفة في التجمع الدولي لاعبي الأخضر لتنمية مهاراتهم وتطويرهم لما يعود بذلك للفائدة على مستواهم الفني قبل دخولهم المنافسات القارية والأقليمية .

