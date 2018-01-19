بعد مفاوضات طويله: 4 ملايين يورو تنقل بن شرقي للهلال

خالد يحي(صدى):

وافق سعيد الناصري رئيس مجلس ادارة نادي الوداد المغربي على عرض للهلال ينتقل بموجبه الدولي اشرف بن شرقي مهاجم النادي للعاصمة الرياض بقية هذا الموسم والموسمين المقبلين .

ادارة الوداد المغربي وافقت على عرض الهلال الثاني بعد ان رفعه الهلاليين الى اربعة ملايين يورو نصيب النادي منها مليون يورو ،على ان يوزع باقي المبلغ على اللاعب ووكيله خلال فتره لعبه للهلال.

ولم يتحدد وقت حضور اشرف بن شرقي للتوقيع النهائي ، حيث يرتبط اللاعب الدولي مع منتخب المغرب في بطوله افريقيا ، لكن من المرجح ان يحضر خلال اليومين القادمه لانهاء كافة الاجراءات المتعلقه بانتقاله للهلال.