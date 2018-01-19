تخفيض فترة إعفاء أجور التخزين في الموانيء إلى 5 أيام

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة النقل، تخفيض فترة إعفاء أجور التخزين ” عوائج الأرضيات ” في الموانيء كافة إلى 5 أيام بدلًا من 10 أيام؛ سعيًا لتطوير وتسريع وتيرة العمل بما يتماشى مع برناج الفسح خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة أنه يتم تطبيق القرار قي مارس المقبل، دون الكشف عن أي تفاصيل حول طريقة التطبيق وأيام النقل.

وأشارت إلى أنه يتم تحصيل رسوم التخزين على البضائع الواردة للمملكة عن طريق الجمارك البحرية بعد مضي 5 أيام من تاريخ انتهاء تفريع حمولة واسطة النقل.

يُذكر أن مصلحة الجمارك طرحت مسودة لإبداء المرئيات على القرار، وتتضمن دراسة تقليص مدة الإعفاء من رسوم التخزين من 10 أيام إلى 5 أيام من تاريخ التفريغ،وذلك بعد تطوير الإجراءات الجمركية التي أطلقت مؤخرًا.