بالفيديو.. حادث مروري مروع بين شاحنة وسيارة بالرياض

عادل الحربي(صدى):

تداول ناشطون صباح اليوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيدو يوثق حادث تصادم مروع بين ” تريلا ” وسيارة على أحد الطرق السريعة بحي ” الشفاء ” بمدية الرياض، وذلك على أحد الطرق السريعة بها.

كما أوضح مقطع الفيديو، تهشم واجهة السيارة الأولى واستقرارها أمام عمود إنارة، أما الشاحنة الأخرى ” تريلا ” ، فقد انفصلت فيها رأس الشاحنة عن الصهريج المتصل بها على المسار الأيسر للطريق.

يذكر أنه لم يتم إصدار بيات رسمي حتى الآن، ولم يتم تحديد إذا كان الحادث، قد اسفر عن وقوع إصابات أو وفيات حتى الآن.

