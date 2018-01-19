المنتخب السعودي للفروسية يحصد المركز الأول في أولى جولاته

واس(صدى):

حقق المنتخب السعودي للفروسية المركز الأول في أولى جولات بطولة تصفيات كأس العالم لالتقاط الأوتاد والتي تقام حاليا بالتزامن مع بطولة الشرقية للفروسية ” عز وهيبة ” ، وذلك في شاطئ العزيزية بمحافظة الخبر.

وبدأت المنافسة التي تقام على شاطئ العزيزية، ضمن مهرجان وبطولة الشرقية للفروسية ” عز وهيبة ” ، في أول أيامها على ٣ جولات منقسمة إلى شوطين لكل منتخب، بالتقاط الوتد (فردي رمح ٦ سم) مرتين، و (فردي رمح ٤سم)،فيما جاء الشق الآخر من المنافسة بـ (زوجي رمح ٦سم) و (فريق رمح) و (فريق رمح ٤سم).

وحصد خلالها المنتخب السعودي المركز الأول برصيد 148 نقطة، متقدما على نظيره الأميركي الذي حل في المركز الثاني برصيد 91.5 نقطة، فيما حل المنتخب النرويجي ثالثا برصيد 90 نقطة.

يذكر أن تصفيات كأس العالم لالتقاط الاوتاد، جاءت بمشاركة المنتخب السعودي والمنتخب الأميركي والمنتخب النرويجي، ضمن بطولة الشرقية للفروسية ” عز وهيبة ” التي بدأت أمس، وتبقى عليها يومين، بدعم وإشراف من أمانة المنطقة الشرقية، ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.