الأمير خالد الفيصل يلتقي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

واس(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل , مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة , في مقر الإمارة بجدة، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى.

وفي بداية اللقاء, ثمّن أمير منطقة مكة المكرمة الجهود التي تبذلها رابطة العالم الإسلامي وما تقدّمه من خدمات للمسلمين حول العالم، لافتاً سموه إلى أهميّة دورها في إبراز جهود المملكة العربية السعودية في جانب نشر ثقافة الإسلام السمحاء الداعية للاعتدال والوسطية ، ونبذ الغلو والتطّرف بكل أشكاله وأنواعه.

كما استمع سمو الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن خطط المنظمة وأنشطتها المستقبلية، إلى جانب أبرز الأعمال والبرامج التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية.