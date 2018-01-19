” لويس ” يتغيب عن أتلتيكو في مواجهة جيرونا بعد تجدد إصابته

نواف السالم(صدى):

كشف أتلتيكو مدريد، عن إصابة اللاعب البرازيلي فيليبي لويس، بالتهاب في وتر أكيليس بالساق اليسرى؛ مما قد يعرقل التحاق اللاعب بتدريبات الفريق.

وكان اللاعب البرازيلي على وشك التعافي من الإصابة التي تعرض إليها مسبقًا، واشترك في التدريبات الأحد الماضي، إلى أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابته بالتهاب؛ يمنعه من اللحاق بمباراة الغد أمام جيرونا في إطار الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

ولم يكشف النادي عن الفترة التي يحتاجها اللاعب من أجل التعافي، إلا أنه قال إن التعافي سيتوقف على تطور حالة البرازيلي، بالإضافة إلى إجراؤه تدريبات فردية الفترة المقبلة.