بالصور.. ” شتاء الرياض ” يعيد لإجازة منتصف العام الدراسي حيويتها

سعيد العجل(صدى):

يسهم حضور الجمهور الكبير من سكان مدينة الرياض وزوارها في انجاح فعاليات مهرجان ” شتاء الرياض ” الذي اختتم فعالياته أمس في متنزه الملك سلمان في بنبان والذي نظمته أمانة منطقة الرياض.

وأعرب المهندس إبراهيم بن ناصر الهويمل المدير العام للإدارة العامة للحدائق في الأمانة والمشرف العام على المهرجان عن سعادته الكبيرة للنجاح الذي تحقق ودور الجمهور الكريم الذي حضر وساهم في ذلك وللمشاركين من شعراء ومنشدين من مختلف أنحاء المملكة وللأسر المنتجة والحرفية التي نثرت ابداعاتها ومنتجاتها في المهرحان.

ونوه المهندس الهويمل بالدعم الكبير الذي وجده من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه ومن معالي أمين منطقة الرياض ومن سعادة وكيل الأمين للخدمات حيث جسد المهرجان قدرة الشباب السعودي الطموح والعزم للتعبير عن حب الوطن وما تملكه بلادنا من مواقع وفعاليات تعزز من إيجاد وجهات سياحية وترفيهية في كل أوقات العام، وهذا ما نسعى له في أمانة منطقة الرياض وما وضع له من خطة وبرنامج سنوي يحمل الكثير من الفعاليات والبرامج لكل أفراد الأسرة والمجتمع.

وأكد المدير العام للحدائق في أمانة منطقة الرياض أن متنزه الملك سلمان في بنبان يعد وجهة سياحية وترويحية متكاملة، نظرا لما يزخر به من طبيعة وخدمات وجلسات وملاعب للكبار والصغار، لافتا النظر إلى مهرجان شتاء الرياض تضمن فعاليات وبرنامج يبحث عنه الكثير، حيث احتوى بين جنباته إبداعات الشعر والشيلات، وأركان الحرفيين، وفعاليات الأسر المنتجة والتي تتوافق مع أجواء الشتاء، مما جعله وجهة سياحية وترويحية للشباب والعائلات خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول، إضافة إلى الدور الكبير لموقع المهرجان وهو متنزه الملك سلمان في بنبان وما يتميز فيه الموقع من بيئة شتوية وتراثية عززت من نجاح المهرجان، إضافة إلى كوكبة من الشعراء والمنشدين من مختلف أنحاء المملكة.

وأبان المشرف العام على مهرجان ” شتاء الرياض ” حمل في طياته أهدافا تتوافق مع تطلعات الوطن وحبه وخدمته، وسعينا الجاد في هذا المهرجان إلى دعم برنامج الأسر المنتجة من خلال مشاركة أكثر من ٨٠ أسرة منتجة، قدمت العديد من المشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية، كما سعد المهرجان بمشاركة نخبة من الشعراء والمنشدين في المملكة وتقديمهم لجمهورهم الغالي من مدينة الرياض وزوارها.

وكشف المهندس الهويمل عن برامج ومشروعات جديدة في متنزه الملك سلمان في بنبان تحقق رغبات محبي السياحة البيئية والتراث، منها مشروع القرية التراثية والتي تم تصميمها وفقا للتراث القديم وتضم منطقة مفتوحة للفعاليات ودكاكين وبوابات كبيرة ومسجدا، وسيتم بمشيئة الله تعالى افتتاحها قريبا.

