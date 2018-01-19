مديرية الأمن العام لشؤون التدريب تبدأ بعد غدٍ فتح باب القبول والتسجيل في الدورات العسكرية

واس(صدى):

تبدأ مديرية الأمن العام لشؤون التدريب بعد غد الأحد, فتح باب القبول والتسجيل في الدورات العسكرية برتبة وكيل رقيب لحملة دبلوم الكليات المتوسطة والكليات التقنية أو ما يعادلها والتي تزيد مدة الدراسة المقررة لها على سنتين وستة أشهر ورتبة عريف لحملة الشهادة الثانوية العامة بجميع أقسامها إلى جانب دورة تخصصية مدة الدراسة بها أكثر من سنة وستة أشهر إلى سنتين ونصف ورتبة جندي أول لحملة شهادة الثانوية العامة بجميع أقسامها أو ما يعادلها إلى جانب دورة تخصصية مدة دراستها من ستة أشهر إلى سنة وستة أشهر ورتبة جندي لحملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك للتعيين عليها بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة .

ودعت المديرية الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية التسجيل عبر بوابة التوظيف بوزارة الداخلية ” Jobs.moi.gov.sa ” بدءا من بعد غد الأحد وحتى يوم الخميس 8 / 5 / 1439هـ الساعة العاشرة صباحا, لافتة إلى أن شروط القبول بالأمن العام تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة وأن يكون حاصلا على المؤهل المطلوب وأن لا يقل المعدل التراكمي للمؤهل عن 65 % لحملة الثانوية العامة ولا تزيد مدة تخرجه عن خمس سنوات وأن لا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 55 % للمتقدمين على وظيفة جندي وجندي أول .

كما تتمثل شروط القبول أن يقل عمر المتقدم عن 17 عاما ولا يزيد عن 30 عاما وأم يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية النهائية واللياقة البدينة والفحص الطبي وأن لا يقل طول المتقدم عن 168 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية وكلك أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية أو سبق له العمل على نظام الخدمة العسكرية بالإضافة أن لا يكون متزوجا من غير سعودية وأن يكون لديه رخصة سارية المفعول .

وأكدت مديرية الأمن العام لشؤون التدريب أنه لا يوجد أفضلية لأسبقية التسجيل في الموقع وسوف يتم القبول عن طريق المفاضلة بين النسبة المئوية للمؤهل العلمي واختبار القدرات العامة .