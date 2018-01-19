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بالفيديو.. موكب بابا الفاتيكان يصدم شرطيًا في تشيلي

بالفيديو.. موكب بابا الفاتيكان يصدم شرطيًا في تشيلي
سانتياجو(صدى):

سقط شرطي ضمن مهام التأمين الأمنية لموكب بابا الفاتيكان في دولة تشيلي، من أعلى حصانه، بعدما صدمته سيارة بابا الفاتيكان.

وهرع حراس البابا لموقع سقوط الشرطي قبل أن يتبعهم ” فرانسيس ” بنفسه للتطمئنان على الشرطي، وسط حالة من الهلع.

وسارعت الطواقم الطبية بمباشرة حالة الشرطي الذي تعرض إلى حالة إغماء فور سقوطه على الأرض من أعلى الحصان.

يُذكر أن بابا الفاتيكان يزور تشيلي في زيارة تستمر 3 أيام قبل توجهه غلى دولة بيرو ضمن جولة في أمريكا الجنوبية، لمناقشة تورط قساوسة الكنيسة في فضائح اعتداءات جنسية ضد الأطفال.

 


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