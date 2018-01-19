” البيئة ” تعتزم تصريف 40 مليون متر مكعب من سد حلي لري مزارع القنفذة

سعيد العجل(صدى):

تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة لفتح بوابات سد حلي بمحافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة لتصريف (40) مليون متر مكعب يوم الأحد الموافق 4 / 5 / 1439هـ لري مزارع القنفذة.

وأوضحت الوزارة ان فتح بوابات السد جاء بناء على تجربة سابقة في العام الماضي جرى خلالها تصريف (30) مليون متر مكعب والتي كان لها مردودة ايجابي على مزارع المحافظة، وايماناً من الوزارة بدعم الزراعة فقد تقرر فتح بوابات السد هذا العام في تاريخ المشار اليه إعلاه مع زيادة الكمية المصروفة بـ (10) ملايين متراً مكعباً للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، ويبلغ عدد المزارع المستفيدة من فتح بوابات سد حلي حوالي ( 450) مزرعة، ويعتبر السد ثاني أكبر السدود في المملكة، ويقع على أحد أكبر الأودية بالجزيرة العربية ويتميز بارتفاع معدلات هطول الأمطار في منابعه وروافده، حيث تبلغ الطاقة التخزينية للمياه فيه (254) مليون متر مكعب، ويبلغ طول السد (284) متراً وارتفاعه (57) متراً، بينما يبلغ طول مفيض السد (179) متراً، وسد حلي يقع على وادي حلي بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية، وهو من أضخم المشاريع التي نفذتها حكومتنا الرشيدة لتخزين المياه وتنمية وتعزيز مصادرها.

ويسهم السد في توفير مياه الشرب وازدهار وتنمية الزراعة بالمحافظة وما حولها حيث له مردوداً ايجابياً عند تغذية الطبقة الجوفية وزيادة المخزون المائي وتعويض المسحوب منها، لا سيما أن المنطقة تتميز بتكويناتها الرسوبية الحاملة للمياه قليلة العمق وكذلك يعمل على درء أخطار السيول التي تهدد محافظة القنفذة والمراكز والقرى والمساحات الزراعية على امتداد وادي حلي.