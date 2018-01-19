الإحصاء تنفي صحة نسب التعدد عند السعوديين

سعيد العجل(صدى):

أكد تيسير المفرج، المتحدث باسم الهيئة العامة للإحصاء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن نسبة وإحصائيات التعدد عند السعوديين، وأعلى المناطق وأقلها في التعدد.

ونفى ” المفرج ” ، قيام الهيئة بإصدار أي بيانات حول التعدد، مشيراً إلى أنَّ البيانات التي تصدرها الهيئة في المسوح الديموغرافية لا يمكن من خلالها احتساب التعدَّد.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، أن معد هذه الإحصائيات المذكورة، لم يأخذ في الاعتبار مكان إقامة الزوجة في منطقة وزوجها في منطقة أخرى، كما أنها لم تستند إلى بيانات تتعلق بالتعدد.

وقال ” المفرج ” ، إن الإحصاءات المتعلقة بعدد مرات الزواج ” حسب المسح الديموغرافي ” ، لا تعني أنها حالات للتعدد فهي تشمل الزواج بعد الطلاق أو بعد الوفاة سواء للذكور أو الإناث.

كما دعا، كافة المهتمين إلى تحري الدقة فيما يتم تحليله من بيانات الهيئة، معلناً ترحيب الهيئة بتواصل كافة المهتمين والمحللين للاطلاع على ما يتم تحليله قبل نشره.