” هلال الشمالية ” يرفع حالة الطوارئ تأهبا للتقلبات الجوية

خالد الضبيبي(صدى):

تجاوباً مع تحذيرات الجهات المختصة، رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية الجاهزية ومستوى حالة التأهب في المراكز الإسعافية تحسبًا لأي طارئ قد يحدث – لا قدر الله – بسبب أحوال الطقس التي تمر بالمنطقة لهذا اليوم الجمعة .

ودعت هيئة الهلال الأحمر بالحدود الشمالية، المواطنين والمقيمين إلى الحذر والحيطة والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الغبار والرياح وما ينتجه ذلك من تدني مستوى الرؤية الأمر الذي يتطلب ضرورة تجنب الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث مثل القيادة بسرعة زائدة، أو الانشغال عن قيادة المركبة، وتجنب الأماكن المفتوحة خاصة مرضى الربو أو المصابين بالأمراض الصدرية ؛ لعدم التعرض للغبار والأتربة، وارتداء الكمامات الطبية الوقائية أثناء الخروج من المنزل خلال موجات الغبار .

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية والمتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية / مساعد غالي العنزي أن غرفة العمليات تتلقى اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (٩٩٧) على مدار ٢٤ ساعة .

ونتمنى للجميع السلامة الدائمة.